Ceccarini: "Milan, caccia al difensore. Valutazioni in corso"

In casa Milan intanto è emergenza in difesa. Dopo Kjaer infatti si è fermato anche Tomori, che dovrà stare fuori almeno un mese. E questo potrebbe spingere i rossoneri ad accelerare sul mercato. In questo momento non è facile trovare la soluzione giusta anche perché i prezzi sono molto alti. Il Milan deve valutare se anticipare un investimento importante per arrivare a profili come Botman e Diallo oppure puntare su un prestito. In quest’ultimo caso la pista più calda è quella che porta a Bailly del Manchester United. Il club inglese ha aperto alla trattativa. Ora dipenderà anche dalla proprietà. Considerata la situazione, il Milan per ora ha stoppato la cessione di Gabbia.