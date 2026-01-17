Ceccarini: "Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio"

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del rinnovo di Mike Maignan con il Milan: "È un Milan scatenato. Dopo l'importantissima vittoria nel recupero di campionato a Como è in arrivo un'altra buona notizia. Mike Maignan resterà a lungo il portiere rossonero. L'accordo tra le parti è stato praticamente trovato e per lui è pronto un contratto di 5 anni fino al 2031. II numero uno francese attualmente guadagna 2,8 milioni di euro, il suo stipendio salirà fino a 5,5 milioni di euro più bonus. Anche la questione relativa alle commissioni è in via di risoluzione per cui a breve ci sarà la fumata bianca.

Per quanto riguarda il mercato, il Milan è sempre alla ricerca di una soluzione che possa essere conveniente alle giuste condizioni. Un sondaggio è stato effettuato su Maguire, senza però approfondire il discorso. II Galatasaray resta forte su Fofana ma né il giocatore né la società sono intenzionati a cederlo a meno di una offerta irrinunciabile che al momento non sembra profilarsi all'orizzonte. I rossoneri guardano anche al futuro e per questo stanno lavorando forte su Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado. Per il giovane attaccante però ancora non c'è accordo. II Milan propone 4,5 milioni di euro, una cifra ritenuta bassa se sei pensa che il giocatore ha una clausola rescissoria di 20 milioni. La richiesta è di 12 milioni con una percentuale alta sulla futura rivendita, oltre ad ulteriori bonus. L'idea sarebbe quella di portarlo subito in Italia per aggravarlo almeno alla Primavera".