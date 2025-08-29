Chukwueze-Fulham, Marco Silva sollecita la dirigenza: "Servono rinforzi per essere competitivi"

Marco Silva, tecnico del Fulham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di campionato contro il Chelsea. Tra i temi trattati anche quello dei rinforzi, tra cui quello di Samu Chukwueze, tuttavia non citato esplicitamente:

"Non c'è niente di molto vicino in questo momento. Come allenatore, penso che non abbiamo altra scelta che farlo, perché altrimenti non saremmo in grado di giocare in Premier League. Penso che abbiamo perso un sacco di tempo".

La trattativa è stata messa in pausa per permettere al Milan di presentarsi a Lecce ancora col nigeriano. I contatti tra i due club sono stati frequenti e costanti tra martedì e mercoledì tanto che è stata raggiunta un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al presentarsi di determinate condizioni. Il costo totale dell'operazione sarebbe di 25 milioni di euro. Dopo la gara in Salento ci si aspetta che riprenderanno i contatti tra Milano e Londra per chiudere l'operazione.

