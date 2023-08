Colombo, il Genoa resta in pole position: il Cagliari valuta altri obiettivi

Lorenzo Colombo sarà uno dei protagonisti del mercato rossonero in queste ultime settimane. Il giovane centravanti è al centro delle riflessioni di Pioli e della società sul suo futuro: un altro anno in prestito o la fiducia come vice Giroud? Nel caso in cui dovesse partire, Furlani & Co. chiuderebbero per un nuovo centravanti. Intanto il Corriere dello Sport indica il Genoa come la squadra in pole position per Colombo mentre il Cagliari rimane defilato e starebbe puntando prima ad altri profili, Borja Mayoral su tutti.