Comotto e Camarda, rinnovo e prestito in vista: Amorim può cambiare

Comotto e Camarda, rinnovo e prestito in vista: Amorim può cambiareMilanNews.it
Oggi alle 13:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Prima il rinnovo poi il prestito per Camarda e Comotto, anche se l'ultima parola spetterà a Ruben Amorim che potrebbe trattenerli in rosa

Cresce l'interesse in giro per lo stivale per Christian Comotto e Francesco Camarda, due dei profili sotto osservazione di Ruben Amorim in questi primi giorni di lavoro a Milanello. Il Milan punta a blindare i suoi due talenti fino al 2031 prima di valutare una possibile partenza in prestito per permettere loro di giocare con continuità. 

La decisione definitiva spetterà però a Ruben Amorim, perché qualora i due giovani riuscissero a convincerlo non è da escludere che possano restare in rossonero e trovare spazio in prima squadra. 