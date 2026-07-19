Comotto e Camarda, rinnovo e prestito in vista: Amorim può cambiare
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Prima il rinnovo poi il prestito per Camarda e Comotto, anche se l'ultima parola spetterà a Ruben Amorim che potrebbe trattenerli in rosa
Cresce l'interesse in giro per lo stivale per Christian Comotto e Francesco Camarda, due dei profili sotto osservazione di Ruben Amorim in questi primi giorni di lavoro a Milanello. Il Milan punta a blindare i suoi due talenti fino al 2031 prima di valutare una possibile partenza in prestito per permettere loro di giocare con continuità.
La decisione definitiva spetterà però a Ruben Amorim, perché qualora i due giovani riuscissero a convincerlo non è da escludere che possano restare in rossonero e trovare spazio in prima squadra.
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