Concorrenza italiana per Pellegrino: ecco quanto offre la Sampdoria

Marco Pellegrino, classe 2002, è uno dei nomi che il Milan sta monitorando in questi ultimi giorni di mercato per rinforzare la difesa centrale. La concorrenza, come scrive Tuttosport, arriva direttamente dall'Italia, in particolare dalla Sampdoria. Questa l'offerta avanzata nei giorni scorsi dai liguri al Platense: 3.5 milioni per il cartellino più il 20% sulla futura rivendita. La richiesta degli argentini sarebbe di 8 milioni.