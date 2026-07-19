Il Conventry spinge per Tomori: Lampard prova a convincerlo
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Il Coventry City non molla la presa du Fikayo Tomori, con Frank Lampard che in prima persona si starebbe disturbando per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento
Fikayo Tomori è uno dei possibili nomi in partenza dal Milan in estate. Sul difensore inglese c'è il forte interesse del Coventry City, appena tornato in Premier League dopo quasi 30 anni di assenza.
Frank Lampard, che ha già allenato il difensore ai tempi del Chelsea, avrebbe avviato contatti diretti col ragazzo per convincerlo ad accettare la destinazione. Il Milan è disposto a cederlo, anche perché avendo Tomori il contratto in scadenza tra un anno vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero.
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