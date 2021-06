Corriere di Verona - Il Milan spinge per Zaccagni: l'Hellas chiede 15 milioni (no contropartite tecniche)

Il Milan continua il suo pressing per provare a portare in rossonero Mattia Zaccagna, attaccante esterno del Verona. L'Hellas non intende però fare sconti per il suo gioiello e chiede 15 milioni di euro, senza contropartite tecniche (il Diavolo ha offerto Caldara e Conti). A riferirlo è questa mattina il Corriere di Verona.