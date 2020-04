Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in Svezio con l’Hammarby, club di cui detiene il 25% delle quote, ma intanto continua a riflettere sul suo futuro visto che il contratto con il Milan scade questa estate: secondo il Corriere della Sera, lo svedese non ha ancora deciso se restare in rossonero oppure lasciare il calcio giocato.