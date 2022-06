CorSera - Futuro Leao: chi gli sta accanto gli consiglia di restare al Milan per completare la sua crescita

MilanNews.it

La grande stagione di Rafael Leao sta attirando l'attenzione di diversi top club europei, in primis il Real Madrid. Il Milan non intende però privarsi del suo campioncino e per questo sta lavorando per blindarlo con il rinnovo di contratto. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, chi sta vicino al giovane attaccante portoghese gli sta consigliando di restare nel club rossonero che è il luogo ideale per proseguire la sua crescita che non è ancora completa.