CorSera - Mercato Milan: Kelly e Kiwior obiettivi per la difesa. In attacco piacciono David e Adams

Dopo un mercato estivo da protagonista, il Milan sarà costretto a fare movimenti importanti anche a gennaio, quando serviranno nuovi innesti in difesa e in attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, visti i lunghi stop di Kalulu e Thaiw, i rossoneri dovranno prendere almeno un centrale: sul taccuino dei dirigenti di via Aldo Rossi ci sono i nomi di Kelly del Bournemouth e di Kiwior dell’Arsenal.

Il Milan vorrebbe poi fare anche qualcosa in attacco dove manca un vero vice-Giroud. Il sogno è sempre Jonathan David del Lille, ma non è l'unico profilo che intriga i rossoneri: attenzione infatti anche al nome di Adams del Montpellier. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera in edicola questa mattina.