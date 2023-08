CorSera - Milan-Atalanta, tutto fatto per De Ketelaere: si attende ora solo l’ok del belga. Entro lunedì la sua decisione

vedi letture

Milan e Atalanta hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a Bergamo di Charles De Ketelaere e ora sono in attesa del via libera del trequartista belga che si è preso qualche ora di riflessione, ma non si andrà comunque oltre lunedì. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.