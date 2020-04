CorSera, Milan, casting allenatore da ottobre scorso: le valutazioni da Spalletti, De Zerbi e Gasperini

È dall’ottobre scorso (prima crisi di Giampaolo) che sono iniziate le valutazioni, i colloqui e i sondaggi per l’allenatore, scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. Quattro ore di chiacchierata a casa Spalletti (e sappiamo tutti com’è finita), un pensiero costante a Gasperini, considerato un modello (assieme all’Atalanta) per come riesce a smentire un’antica legge dell’economia applicata al calcio, ovvero che la classifica finale alla lunga assomiglia alla classifica degli ingaggi: con Gasperini è sempre molto superiore (e questa è una cosa che a Elliott non sfugge). Qualcun altro è stato preso in considerazione e poi scartato perché chiedeva di cambiare 10/11 della rosa, qualche nome (De Zerbi) è stato accantonato.