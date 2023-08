CorSera - Milan, occhi su Dominguez del Bologna: ecco quanto chiede il Bologna

In caso di partenza di Rade Krunic, con il Fenerbahçe che continua a spingere per portarlo in Turchia, il Milan dovrà cercare un nuovo centrocampista. Tra i profili che piacciono di più in via Aldo Rossi c'è quello di Nicolas Martin Dominguez, 25enne mediano del Bologna. L'argentino, che ha il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe venire via per una cifra intorno ai 12 milioni, guarda caso la stessa cifra che il Milan si aspetta dal Fenerbahçe per Krunic. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.