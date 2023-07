CorSera - Milan, Pioli sogna di avere Reijnders e Pulisic a disposizione per il raduno del 10 luglio

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Milan vuole accelerare sul mercato e per questo è in forte pressing per chiudere a breve gli arrivi di Tijjani Reijnders, centrocampista dell'AZ Alkmaar, e di Christian Pulisic, attaccante esterno del Chelsea. Il sogno di Stefano Pioli è quello di avere entrambi i giocatori a disposizione per il raduno del 10 luglio. Lo riferisce il Corriere della Sera.