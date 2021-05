Se il Milan non intende andare oltre gli 8 milioni di euro che ha già offerto a Gigio Donnarumma per il rinnovo, anche il suo agente Mino Raiola non vuole fare sconti: come riporta stamattina il Corriere della Sera, infatti, il procuratore del giovane portiere rossonero non intende scendere sotto i 10 milioni.