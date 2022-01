CorSport - Affare Botman: il Milan prova a convincere il Lille

C’è sempre Botman in cima alla lista dei desideri del Milan. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, evidenziando le difficoltà della trattativa. Il Lille, infatti, continua a chiedere 30 milioni per il cartellino dell’olandese, cifra che la società milanista non vuole spendere. Maldini e Massara stanno lavorando ai fianchi - con gli agenti di Botman - per tentare di convincere il club francese, ma servirà altro tempo. Dal canto suo, il giocatore sarebbe felicissimo di approdare al Milan ed essere al centro di un progetto di rilancio come quello rossonero.