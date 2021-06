CorSport - Attesa per Calhanoglu. Intanto il Milan cerca un'alternativa

Il Milan è in attesa di conoscere la decisione di Calhanoglu. Come riporta il Corriere dello Sport, l'idea del giocatore turco è quella di sfruttare la vetrina degli Europei per avere maggiore attenzione mediatica e attendere qualche offerta più convincente. Al momento, però, quella del Milan - che gli ha proposto un ingaggio da 4 milioni all'anno per le prossime cinque stagioni - resta l’unica sul tavolo. Calhanoglu darà una risposta dopo Euro 2020, ma il Milan si sta comunque muovendo per cercare un'alternativa: Rodrigo De Paul resta il preferito della dirigenza milanista.