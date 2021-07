CorSport - Giroud: "La maglia del Milan ha i colori perfetti"

"La maglia del Milan? Per me ha i colori perfetti". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica a Giroud, riprendendo le parole del centravanti, il quale "ha vissuto il primo giorno da rossonero: tra le visite e la firma del contratto (in sede per l’occasione anche Pioli) l’abbraccio dei tifosi con tanti selfie e autografi. Il francese è già entrato nei loro cuori". Giroid "ha scelto la numero 9, sfidando la tradizione negativa del dopo Pippo Inzaghi. Con Gazidis l’esperienza all’Arsenal dal 2012 al 2018".