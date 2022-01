CorSport: "I costi esagerati frenano il Milan. Ma spunta l'idea Schuurs dall'Ajax"

"I costi esagerati frenano il Milan. Ma spunta l'idea Schuurs dall'Ajax" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il club rossonero prosegue la ricerca del nuovo difensore centrale da regalare a Pioli. Spunta Perr Schuurs, difensore classe '99 dell'Ajax. Solo tre presenze da titolare in campionato negli ultimi quattro mesi: il centrale potrebbe lasciare Amsterdam per 15 milioni di euro. Proprio la motivazione dei costi esagerati, è quella che frena il Milan nella caccia ad altri difensori in giro per l'Europa. In lista sempre Diallo del PSG, così come Bailly dello United, Botman del Lille e Bremer del Toro.