CorSport - Milan, è il momento dei rinnovi di Gigio e Calha: la situazione

Terminato il mercato di gennaio, il Milan è pronto ad affrontare due questioni molto importanti, cioè i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno. Secondo il Corriere dello Sport, da via Aldo Rossi filtra ottimismo in merito al prolungamento del trequartista turco, anche se c'è ancora un milione e mezzo di euro di differenza tra domanda e offerta. Per il portiere, invece, è pronto un nuovo contratto da otto milioni, due in più dei sei milioni che guadagna attualmente. I dirigenti milanisti sono al lavoro per abbassare le pretese di Mino Raiola e puntano forte sulla volontà di Gigio che è sempre stata quella di restare al Milan.