CorSport - Milan, il Tottenham chiede 20 milioni per Aurier: si lavora per per abbassare il prezzo

Il Milan ci riprova per Serge Aurier dopo il tentativo andato a vuoto un anno fa. L'esterno destro del Tottenham è uno degli obiettivi principale del Milan sono andati in scena già un paio d’incontri con alcuni rappresentati rossoneri. Aurier attraverso il suo manager ha già dato l’ok per un trasferimento al Milan, ma il Tottenham però al momento chiede circa 20 milioni di euro, cifra che il club rossonero sta cercando di abbassare forte della volontà del calciatore. Da trovare anche l'accordo per l'ingaggio, visto che Aurier percepisce un ingaggio che supera i 4 milioni netti, non proprio in linea con la filosofia degli stipendi portata avanti in questi mesi dal Milan di Elliott. Lo riporta Il Corriere dello Sport.