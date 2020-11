CorSport - Milan, primi contatti per il rinnovo di Kessie: il giocatore vuole restare in rossonero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in questi giorni in casa Milan si è iniziato a parlare del rinnovo di contratto di Franck Kessie anche se ancora non c'è stato un incontro diretto in sede. La volontà è chiara: il club vuole trattenere il giocatore con rinnovo e adeguamento e il centrocampista in scadenza nel 2022 ha messo in cima alle sue priorità la permanenza in rossonero. Negli ultimi mesi diverse squadre si sono fatte avanti, tra cui Monaco e West Ham, ma lui ha sempre preferito pensare solo al Milan. Dopo i casi più spinosi legati a Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, si tratterà il prolungamento di 5 anni per l'ivoriano.