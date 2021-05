CorSport - Milan, priorità al rinnovo di Kessie: c’è ancora distanza, ma si lavora per trovare una soluzione

Una delle priorità del Milan è certamente il rinnovo di Franck Kessie, miglior giocatore rossonero della stagione che si è appena conclusa. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, ma il club di via Aldo Rossi vuole arrivare ad un accordo prima dell'inizio del nuovo campionato. Come riferisce il Corriere dello Sport questa mattina, nonostante la volontà comune di trovare presto un'intesa, c'è ancora distanza tra le parti (l'ivoriano chiede 6 milioni netti a stagione, il Milan ha messo sul piatto un ingaggio da 3,5 milioni più bonus), ma si sta lavorando per trovare una soluzione. Intanto sul centrocampista hanno messo gli occhi alcuni top club come Manchester City e PSG.