CorSport - Milan, quinquennale per Kalulu: decisivo l'affondo di Maldini e Massara

Nuovo colpo in difesa per il Milan, che si è assicurato Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 dell'Olympique Lione, in scadenza di contratto. Il Corriere dello Sport racconta alcuni retroscena legati all'affare, come il fatto che già da giorni il giocatore sia in parola con Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno condotto l'operazione e sperano di ufficializzarla nelle prossime ore. A Kalulu è stato proposto un quinquennale e la possibilità di crescere con il progetto giovani che ha in mente il club rossonero.