CorSport - Slot extracomunitari, Kamada tolto dalla lista rossonera

Secondo il Corriere dello Sport il centrocampista giapponese Daichi Kamada, che si è liberato a zero dall'Eintracht Francoforte e che era vicinissimo a firmare con il Milan, sarebbe ormai fuori dalla lista rossonera. Il motivo è quello degli slot per gli extracomunitari: con l'arrivo di Loftus-Cheek è rimasto un solo posto da riempire e da via Aldo Rossi starebbero puntando molto su Samuel Chukwueze.