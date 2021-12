CorSport sul mercato del Milan: "Pressing su Botman. A giugno Faivre"

"Pressing su Botman. A giugno Faivre": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in merito al mercato del Milan. I rossoneri cercano per gennaio un difensore centrale e il nome del giocatore del Lille è sempre in cima alla lista di Maldini e Massara. Il Diavolo è al lavoro anche per l'estate quando potrebbe arrivare un nuovo attaccante e chissà che non torni di moda la pista che porta a Faivre del Brest.