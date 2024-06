CorSport - Tentazioni arabe per Leao e Bennacer. Ma entrambi vogliono restare al Milan

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta questa mattina l'interesse del calcio arabo per due giocatori del Milan: il primo è Rafael Leao per il quale l'Al-Hilal, club di Riad che la scorsa estate ha ingaggiato Neymar, è pronto a mettere sul piatto addirittura 100 milioni di euro per prendere il portoghese che ha una clausola da 175 milioni. Il secondo è Ismael Bennacer, il quale viene accostato a più di una società della Saudi Pro League.

Nonostante le ricche offerte arabe, l'intenzione di entrambi è di restare in Europa e al Milan: Leao vuole affermarsi con la maglia numero dieci del Diavolo e rimanere in un calcio più competitivo. Per quanto riguarda Bennacer, dal suo entourage non arrivano conferme sulla volontà di cambiare aria, anzi l'algerino ha grande voglia di riscatto dopo una stagione non semplice.