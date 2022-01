Criscitiello: "Milan, prendi Muriel. Sarebbe perfetto per Pioli"

L'operazione Pellegri è stata un bluff per un ragazzo che ha ancora tempo per esplodere ma dopo il Genoa non ha più fatto parlare di sé. E qui entra in gioco Muriel. Capiamo che l'Atalanta vuole tenerselo, nonostante Boga, capiamo che non vuole darlo ad una diretta concorrente per la Champions ma se il Milan avesse una sola occasione per prendere Muriel dovrebbe provare a fare di tutto fino al 31 gennaio. Muriel ti spacca le partite e nel 4-2-3-1 di Pioli è perfetto per fare la prima punta ma anche sotto la punta sarebbe devastante. Muriel ha bisogno di due cose: di fiducia, per il carattere che ha e di giocare, per il fisico che ha. L'Atalanta oggi non può garantire nulla di tutto ciò e allora converrebbe a tutti fare il trasferimento in questa sessione invernale.