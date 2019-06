Crotone, si prova a chiudere per Bellodi

Le prossime saranno ore decisive per un doppio colpo in entrata in casa Crotone. Secondo quanto riportato da <i>La Gazzetta dello Sport</i> il club calabrese dovrebbe definire sia l'operazione col Perugia per <b>Mattia Mustacchio</b>, attaccante lo scorso anno in prestito al Carpi, sia quella con il Milan per <b>Gabriele Bellodi</b>. Da non escludere che fra gli <i>squali</i> e la società rossonera non si continui a parlare anche di un altro talento emerso dal settore giovanile del <i>Diavolo</i>: <b>Matteo Gabbia</b>, promettente difensore centrale classe 1999.