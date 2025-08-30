Da Akanji a Dovbyk, da Musah a Gimenez: tutte le risposte di Tare sul mercato

Riproponiamo di seguito le parole del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che ha fatto il punto sul mercato che in questi ultimi due giorni porterà sicuramente grandi novità. Ecco le sue parole a DAZN:

È arrivato Nkunku, dove si colloca?

"La cosa più difficile come sempre è fare la scelta giusta. È sempre stato nei nostri radar e abbiamo provato a completare il reparto in avanti soprattutto dopo l'inofrtunio di Rafa si è vista una mancanza per quanto riguarda la velocità: per questo abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione. Fino a 3-4 giorni fa non era possibile perché i costi erano completamente diversi, poi abbiamo approfittato della situazione che ha avuto con il Chelsea e siamo stati bravi a concludere"

L'attacco è completo? Dovbyk può arrivare al posto di Gimenez?

"Numericamente come siamo a desso penso di sì. Però stiamo valutando anche un'alternativa di uno scambio con Gimenez: se sarà fattibile lo sapremo dopo la partita. Tenerli insieme? Non sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta: solo nel caso di uno scambio, altrimenti rimarremo così come siamo"

Arrivata una risposta da Akanji?

"Ancora no ma questo cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po' in difficoltà: dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore di portare un giocatore di esperienza: Akanji ce l'ha e ha anche la qualità per giocare nel Milan"

Difesa del Milan: qual è il problema?

"Abbiamo analizzata bene anche con Max tre mesi fa e adesso, vedendo i due gol subiti con la Cremonese: siamo tornati nell'anno passato dove i gol presi erano frutto di disattenzioni e marcature. Perciò abbiamo deciso di fare questo cambio di modulo per dare più sicurezza e garanzia alla squadra"

Fino a che punto sei rimasto spiazzato dall'esordio?

"Spiazzato? Traumatizzato. Tutto un risultato del genere. È stata una settimana da incubo: dobbiamo vincere perché vincere ci dà tranquillità e sicurezza. Dobbiamo essere bravi perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere bravi e umili. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi"

Musah resta?

"Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani"