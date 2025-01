Dal Brasile: c'è anche il Milan sul terzino destro Wesley del Flamengo, pronti 20 milioni

Secondo quanto riferisce ge.globo.com in Brasile, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Wesley França, terzino destro classe 2003 del Flamengo che nei mesi scorsi è stato vicino al trasferimento all'Atalanta che aveva trovato un accordo con il club brasiliano per 20 milioni di euro. Alla fine la trattativa però saltò perchè i bergamaschi non hanno voluto aspettare la fine degli ottavi di finale della Copa Libertadores.

Ma le chance di sbarcare in Italia per Wesley non sono ancora svanite perchè su di lui sarebbe piombato il Milan che sarebbe pronto a mettere sul piatto la stessa cifra offerta dall'Atalanta. Il Flamengo, stavolta, pretende qualcosa in più (30 milioni), anche perchè sul giocatore ci sarebbero anche alcun club di Premier League come Aston Villa ed Everton. A questo si aggiunge il fatto che il giocatore vorrebbe prima giocare il Mondiale per Club con la sua attuale squadra e dunque è più facile una sua partenza in estate che a gennaio.