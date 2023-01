Dal Cile - L'offerta del Milan per Osorio è troppo bassa per l'Universidad de Chile

Stando a quanto riportato da alairelibre.cl, portale cileno, l’offerta da 5,5 milioni di euro più il 30% su una futura rivendita del Milan per Dario Osorio non soddisfa l’Universidad de Chile, squadra proprietaria dell’esterno d’attacco nel mirino dei rossoneri. Il Milan ha tempo fino a domani sera, 31 gennaio, per presentare un’offerta più alta e convincere così i cileni.