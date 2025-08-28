Dall'Inghilterra assicurano: il prezzo di Nkunku è in calo. Francese aperto al trasferimento al Milan

Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, esperto di mercato inglese, il Milan "è in trattativa per ingaggiare Christopher Nkunku. Nkunku è aperto al trasferimento. La preferenza del Chelsea rimane per un'uscita definitiva. Al Bayern Monaco era stata chiesta una cifra pari a 50 milioni di euro, ma i tedeschi proponevano solo un prestito. Il prezzo è previsto in calo negli ultimi giorni di mercato".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

Il mercato del Milan ha subito, ieri, un'altra giornata clamorosa, piena di sorprese e di colpi di scena. Quando sembrata tutto fatto per Conrad Harder, la trattativa che porta al danese è definitivamente saltata; il Milan ha deciso di lasciare lì dov'è l'attaccante classe 2005 dello Sporting Lisbona a causa dei tentennamenti del club portoghese sul via libera e al cambiamento continuo delle condizioni da parte del suo entourage. E il Milan ha detto 'Beh, ciao' e si è voltato verso altri fronti.

Non Dusan Vlahovic, però, L'orientamento del serbo, infatti, è quello di restare alla Juventus. O, comunque, di non aprire in maniera decisa al Milan. Nulla è cambiato nelle ultime settimane: le sue richieste d'ingaggio e quelle di commissione da parte dell'entourage sono rimaste altissime, fuori dai parametri consueti del Milan targato RedBird. E anche la Juventus, nonostante il 9 sia ad un anno dalla scadenza, chiede molto per il cartellino. L'affare, dunque, non si farà.