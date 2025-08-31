Dall'Inghilterra filtra pessimismo sul trasferimento di Gomez al Milan
MilanNews.it
Pessimismo sul buon esito della trattativa che dovrebbe portare Joe Gomez al Milan. A dare novità in merito <i>The Athletic</i> che fa sapere che allo stato attuale delle cose difficilmente il difensore inglese lascerà il Liverpool. Ricordiamo che nella sfida di oggi pomeriggio contro l'Arsenal si è infortunato il difensore dei <i>reds</i>, Ibrahima Konaté e al suo posto è entrato proprio Gomez. Se le condizioni di salute del difensore francese dovessero risultare negative negli esami di domani, ecco che il Liverpool potrebbe non liberare il classe 1997.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
4 Mentre viene fuori la news dell'apertura al trasferimento, Gimenez fa un post romantico su Instagram
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Offerta per Rabiot. Fatta un'altra cessione. Gimenez-Dovbyk difficile! Brutte news da Liverpool. Altri due via
Mercato di fuoco o solo tanta confusione? Tante domande e poche risposte: il campo sarà unico giudice universale
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com