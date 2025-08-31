Dall'Inghilterra filtra pessimismo sul trasferimento di Gomez al Milan

Pessimismo sul buon esito della trattativa che dovrebbe portare Joe Gomez al Milan. A dare novità in merito <i>The Athletic</i> che fa sapere che allo stato attuale delle cose difficilmente il difensore inglese lascerà il Liverpool. Ricordiamo che nella sfida di oggi pomeriggio contro l'Arsenal si è infortunato il difensore dei <i>reds</i>, Ibrahima Konaté e al suo posto è entrato proprio Gomez. Se le condizioni di salute del difensore francese dovessero risultare negative negli esami di domani, ecco che il Liverpool potrebbe non liberare il classe 1997.

