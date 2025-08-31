Dall'Inghilterra: muro del Liverpool per un eventuale prestito di Joe Gomez

Oggi alle 13:48Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi

Il Milan è sulle tracce di un nuovo difensore da poter aggiungere alla rosa di mister Allegri. Sfumato Akanji, la dirigenza rossonera sarebbe fortemente interessata a pescare comunque in Inghilterra, in Premier League. Piace tantissimo il centrale classe '97 del Liverpool Joe Gomez.

Come riportato dall'account e testata legata al Liverpool, Liverpool FC News, i Reds si opporrebbero a qualunque ipotesi di prestito per Joe Gomez, e cercheranno di resistere anche ad offerte a titolo definitivo per il giocatore. Nonostante i tanti problemi fisici, Gomez resta un giocatore importante per il Liverpool in questa stagione.