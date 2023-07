Dall'Olanda insistono: il Psv ha chiesto informazioni su De Ketelaere

MilanNews.it

Nei giorni scorso MilanNews.it ha sottolineato come dall'estero ci fossero diverse squadre interessate a Charles De Ketelaere, Aston Villa su tutte (QUI). Nelle ore successive dall'Olanda erano rimbalzate indiscrezioni anche su un sondaggio del PSV che anche oggi, da un giornale locale come l'Eindhoven Dagblad, viene confermato. La squadra olandese avrebbe chiesto informazioni per il belga rossonero anche se ancora non ha fatto i primi passi con offerte di nessun tipo. Le cose potrebbero accelerare o concretizzarsi se Xavi Simmons dovesse lasciare il Psv.