Dalla Croazia - Olmo tentato dal corteggiamento di Boban ma attende anche i club di Bundes

Stando a quanto riferito dal portale croato Sportske Novotsky, Andy Bara, uno degli agenti di Dani Olmo, ha negato che il suo entourage chiede 7 milioni di euro in commissioni per il trasferimento dello spagnolo, così come non è richiesta una percentuale sul futuro trasferimento. Il giocatore, come riporta il giornale croato, sarebbe intrigato dal Milan e dal fatto di essere stato corteggiato da Boban stesso, resta però da considerare che difficilmente i rossoneri giocheranno la prossima Champions League e non c'è certezza sulla permanenza di Stefano Pioli. In tal senso il giocatore starebbe aspettando eventuali offerte dalla Bundesliga, campionato che considererebbe migliore per la sua crescita futura. Tuttavia, a differenza di quello che emerge in Italia, si sottolinea come il Milan pagherebbe 20 milioni in un'unica soluzione per avere il calciatore subito in rossonero e non a giugno.