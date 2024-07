Dalla Francia: il Monaco chiede 35 milioni per Fofana. Anche United e Atl.Madrid sul francese

vedi letture

Novità importanti arrivano dalla Francia in merito al futuro di Youssouf Fofana, da tempo primo obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca: i rossoneri e il giocatore francese sono vicini all'accordo, mentre c'è ancora grande distanza tra il club rossonero e il Monaco che chiede 35 milioni di euro per lasciarlo partire nonostante abbia un solo anno di contratto e abbia già comunicato di non voler rinnovare.

Oltre al Milan ci sono altre due squadre che hanno messo gli occhi su Fofana: il Manchester United, che ha avuto dei contatti con l'entourage di Fofana senza però presentare ancora un'offerta ufficiale, e l'Atletico Madrid, che invece ha già messo sul piatto una proposta concreta al francese.