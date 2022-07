Dalla Francia - Sanches convinto del PSG, ma il Lille sente ancora Maldini

MilanNews.it

La pista Renato Sanches non è ancora del tutto sfumata per il Milan. Il centrocampista portoghese sembra abbastanza convinto del progetto PSG, che può puntare anche sul fattore Luis Campos per la buona riuscita della trattativa. Nonostante ciò, il presidente del Lille Olivier Letang continua ad avere rapporti molto stretti con Paolo Maldini ed il Milan, che avrebbe offerto circa 15 milioni di euro per il cartellino dell'ex Bayern Monaco. A riferirlo è La Voix du Nord.