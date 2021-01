Dalla Germania: Lipsia, importante offerta per Simakan. Il giocatore però vuole lasciare ora la Francia e non a luglio

Stando a quanto riferito da Max Bielefeld, giornalista di Sky Germania, nella giornata di ieri il Lipsia ha fatto un'offerta importante a Mohamed Simakan. Il giocatore è convinto e a breve parlerà anche con l'allenatore Nagelsmann: vuole che sia l'erede di Upamecano. In ogni caso non c'è ancora stata una decisione definitiva: il giocatore vuole lasciare lo Strasburgo ora, il Lipsia lo vuole per Luglio.