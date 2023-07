Dalla Germania - Mönchengladbach forte su Bence Dárdai, ci sono anche Milan e Juventus

MilanNews.it

Stando a quanto riferito dalla Bild, il Borussia Mönchengladbach è fortemente interessato al talento dell'Hertha Berlino Bence Dárdai.

Tuttavia, il Gladbach deve affrontare la concorrenza di alcuni top club europei come la Juventus e il Milan, che stanno monitorando il 17enne Dárdai da tempo.

Nella scorsa stagione, Dárdai ha giocato 21 volte con la squadra Under 19 dell'Hertha, dove ha segnato sei gol e collezionato undici assist giocando da centrocampista offensivo. Ha anche giocato un ruolo chiave nella vittoria della Germania agli Europei Under 17, segnando il rigore decisivo per superare la Francia in finale.