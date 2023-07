MilanNews.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Secondo quanto filtra dalla Spagna, il Barcellona sarebbe in procinto di presentare un'offerta al Real Valladolid per Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 su cui aveva messo gli occhi anche il Milan. I blaugrana sono disposti a mettere sul piatto una cifra pari a 10 milioni di euro per il giovane talento difensivo.