Dalla Spagna - Milan, si valuta di fare un'offerta ufficiale per Morata: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il recente rinnovo di contratto, il futuro di Alvaro Morata all'Atletico Madrid è tutt'altro che certo. Stando a quanto riferisce Relevo il Milan, interessato fortemente al centravanti spagnolo, sta valutando se prensentare un'offerta ufficiale nelle prossime ore.

I rossoneri sono la squadra più interessata al giocatore, che dal canto suo sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia. Su Alvaro c'è anche la Roma, con Mourinho che ha chiamato l'ex Juve, ma al momento la proposta dei giallorossi non convince appieno il centravanti dei Colchoneros. È invee ancora aperta la strada che porta all'Arabia Saudita, con l'Al-Ettifaq di Steven Gerrard come squadra che spinge di più.

L'Atletico chiede per lui 20 milioni di euro, con il giocatore al momento che guadagna 6,5 milioni netti più bonus. Il Milan non gli garantirebbe quelle cifre, ma può invece proporre un contratto più lungo su cui spalmare l'ingaggio.