Dalla Spagna: Milan su Chukwueze, il Villarreal vorrebbe inserire Adli nella trattativa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sta spingendo per portare in rossonero Samuel Chukwueze: i rossoneri hanno offerto 20 milioni di euro, ma per ora non c'è ancora un accordo con il Villarreal. Secondo quanto riferisce in Spagna il portale elgoldigital.com, il club spagnolo vorrebbe inserire nella trattativa il prestito di Yacine Adli.