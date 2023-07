Dalla Spagna - Non solo Calafiori come vice Theo, al Milan piace anche Juan Miranda

Stando a quanto riporta Relevo, dalla Spagna, il Milan pensa a Riccardo Calafiori del Basilea come riserva di Theo Hernandez (Ballo-Touré è in uscita) ma non solo.

Un altro profilo seguito è quello di Juan Miranda, classe 2000 del Real Betis. Il terzino, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, al momento sul tavolo ha anche la possibilità di rinnovare col club spagnolo e vuole pensarci su.