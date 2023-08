Dalla Turchia - Il Fenerbahce insiste per Krunic: i dettagli dell'offerta al Milan

Stando a quanto riferisce Enganche Sports dalla Turchia, il Fenerbahce continua ad insistere col Milan per Rade Krunic.

I rossoneri non vorrebbero privarsi del centrocampista, che ha un'offerta dal club turco da 2,3 milioni l'anno, con un contratto da tre anni più un'opzione per il quarto.

Il Fenerbahce offre al Milan circa 7 milioni di euro per il cartellino. Per i rossoneri non sarebbe un'offerta soddisfacente.