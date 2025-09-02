Dalla Turchia: il Trabzonspor vuole Bennacer in prestito con diritto di riscatto. L'algerino avrebbe aperto al trasferimento

Dalla Turchia: il Trabzonspor vuole Bennacer in prestito con diritto di riscatto. L'algerino avrebbe aperto al trasferimentoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:00Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Sirene turche per Ismael Bennacer che è finito nel mirino del Trabzonspor: lo scrive Sabah Spor in Turchia che aggiunge che il club turco avrebbe già presentato un'offerta al Milan per un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore algerino, attualmente fuori rosa in quanto non fa parte del progetto tecnico di Max Allegri, avrebbe aperto al trasferimento

Ricordiamo che il mercato in Turchia è ancora aperto e chiuderà il prossimo 12 settembre
 