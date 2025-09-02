Dalla Turchia: il Trabzonspor vuole Bennacer in prestito con diritto di riscatto. L'algerino avrebbe aperto al trasferimento
MilanNews.it
Sirene turche per Ismael Bennacer che è finito nel mirino del Trabzonspor: lo scrive Sabah Spor in Turchia che aggiunge che il club turco avrebbe già presentato un'offerta al Milan per un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore algerino, attualmente fuori rosa in quanto non fa parte del progetto tecnico di Max Allegri, avrebbe aperto al trasferimento.
Ricordiamo che il mercato in Turchia è ancora aperto e chiuderà il prossimo 12 settembre.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Dalla Turchia: il Trabzonspor vuole Bennacer in prestito con diritto di riscatto. L'algerino avrebbe aperto al trasferimento
Moretto: "Gimenez-Dovbyk? Le parti hanno trattato, c'è stata una trattativa. E su Joe Gomez al Milan..."
Rivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Maxdi Antonio Vitiello
Le più lette
4 Rivoluzione totale del Milan: 10 acquisti e oltre 20 cessioni. Benissimo il centrocampo, delusione in difesa. Ora tocca a Max
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Pietro MazzaraRush finale senza senso. Rabiot fatto, oggi tutto sul difensore. Santi-Dovbyk, a chi conviene davvero?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com