Dalla Turchia - Krunic, ecco la richiesta del Milan: 12 milioni di euro

Secondo quanto riferisce Fanatik in Turchia, continua il pressing del Fenerbahçe per Rade Krunic, per il quale il Milan chiede 12 milioni di euro. Il club turco, che ha già un accordo con il bosniaco, per ora non arriva a questa cifra ed è fermo a 5 milioni, ma durante la prossima settimana potrebbe alzare la sua proposta fino ad arrivare a 7 milioni.