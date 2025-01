Dalla Turchia: prima offerta ufficiale del Fenerbahçe per Pavlovic. Il Milan vuole almeno 20 milioni

Il Fenerbahçe ha messo nel mirino Strahinja Pavlovic e nelle scorse ore ha anche già presentato la sua prima offerta ufficiale al Milan. A riferirlo è TRT Spor in Turchia che aggiunge che il club rossonero si aspetta una proposta da almeno 20 milioni di euro per dare il suo via libera al trasferimento del difensore serbo.

In attesa di novità dal mercato, domani sera Pavlovic tornerà a giocare da titolare con la maglia del Milan: viste le assenze dell'infortunato Thiaw e dello squalificato Tomori, il serbo partirà contro il Girona dal primo minuto al centro della difesa milanista in coppia con Matteo Gabbia. L'ultima partita dall'inizio per Pavlovic è stata quella contro il Sassuolo in Coppa Italia (6-1 per i rossoneri), che si è giocata lo scorso 3 dicembre a San Siro.